Il Napoli cerca sul calciomercato un centrocampista: l’occasione è Matias Vecino dell’Inter, si lavora per il prestito.

Gennaro Gattuso anche oggi col Genoa è pronto a puntare sul 4-2-3-1 ma al Napoli serve un centrocampista con doti da incontrista. Dall’addio di Allan il Napoli non ha in rosa un calciatore con quelle doti. Vecino sembra essere una delle occasioni possibili per gli azzurri, dato che pure l’Inter vuole liberarsi di un calciatore che non ha una grande utilità nella rosa di Conte già ricca di giocatori in mediana. Le due società stanno lavorando per la cessione di Vecino, anche se il club partenopeo vuole vederci chiaro dato che il giocatore si sta riprendendo da una operazione al menisco.

In ogni caso il Napoli ci proverà a prendere un centrocampista anche con un colpo last minute, come scrive Corriere dello Sport. Nei giorni scorsi si è sussurrato il nome di Bakayoko, ma l’affare Vecino sembra quello che in questo momento ha più possibilità. La difficoltà nell’affare restare la formula da utilizzare. L’inter vorrebbe la cessione a titolo definitivo o quantomeno un obbligo di riscatto. Il Napoli vuole un diritto di riscatto o al massimo un obbligo ma inserendo determinate condizioni per farlo scattare. Una di queste sono le presenze collezionate dal centrocampista uruguaiano.

Il Napoli non è convinta che il centrocampista possa riprendersi al meglio dall’infortunio per questo non vuole rischiare di trovarsi in rosa un giocatore con problemi fisici. Su questa pista si continuerà a lavorare così come Giuntoli sta facendo per le cessioni di Milik e Koulibaly. In questo caso le prospettive sono diverse. Milik oramai è ad un passo dalla cessione in Premier League, mentre il City si è tirato fuori dalla corsa per il senegalese, che a questo punto può restare in maglia azzurra.