Genoa arrivato a Napoli: anche Schone salta la sfida del San Paolo

Anche Schone salta il match Napoli-Genoa il calciatore è rimasto in Liguria perché debolmente positivo al coronavirus.

Ci sarà un’altra defezione nel Genoa di Maran, Lasse Schone è rimasto a Genova a causa del coronavirus. Il match del San Paolo era già stato spostato su decisione della Lega perché Mattia Perin era stato trovato positivo al coronavirus. Dopo aver contattato anche il Napoli ed Aurelio De Laurentiis si è deciso che Napoli-Genoa sarebbe stata giocata alle ore 18. Secondo quanto riferisce il Secolo XIX il Genoa è arrivato a Napoli ma senza Schone dato che il tampone a cui è stato sottoposto non ha dato un esito chiaro. Per evitare problemi si è preferito lasciarlo in Liguria. Dopo la positività di Perin tutti i calciatori del Genoa sono stati sottoposti nella notte ad un ulteriore tampone. Secondo Sportmediaset il tampone a cui si è sottoposto Schone è risultato “debolmente positivo”. A meno di ulteriori cambi di scena la gara si giocherà regolarmente.