Mattia Perin è stato trovato positivo al coronavirus per questo la Lega ha deciso di posticipare Napoli-Genoa alle ore 18.

Cambia l’orario di Napoli-Genoa il match si gioca alle ore 18 come disposto dalla Lega, dopo aver saputo della positività di Perin al coronavirus. Tutti i calciatori del Genoa – come scrive Gazzetta dello Sport – si sono sottoposti ad un nuovo giro di tamponi e per questa mattina sono attesi i risultati. Questo ha sconvolto il viaggio della società ligure, organizzato da Alezzandro Zarbano. C’è grande attesa proprio per l’esito dei tamponi, che potrebbero portare un ulteriore cambiamento di programma nel match Napoli-Genoa. Intanto anche la società azzurra ha compreso la difficoltà del caso, tanto che il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha immediatamente accettato lo spostamento della gara del San Paolo alle ore 18. Nessuna opposizione da parte del Napoli, che per quanto riguarda l’attenzione verso l’emergenza coronavirus ha sempre applicato la massima attenzione.