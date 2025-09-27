27 Settembre 2025

Corriere dello Sport: “Napoli, emergenza difesa: a San Siro tocca a Beukema e Juan Jesus”

redazione 27 Settembre 2025
Corriere dello Sport: “Napoli, emergenza difesa: a San Siro tocca a Beukema e Juan Jesus”

NAPOLI – Non è ancora il momento di Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro non ha recuperato del tutto dalla lesione di basso grado al bicipite femorale rimediata lo scorso 5 settembre con la nazionale, durante la sfida contro la Svizzera. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, Rrahmani era rientrato subito a Napoli dopo il ritiro anticipato da Pristina: ha saltato la Fiorentina, il Manchester City e il Pisa (dove era comunque in panchina), e per vederlo nuovamente titolare servirà ancora pazienza.

Domani sera, dunque, a San Siro toccherà alla coppia Beukema–Juan Jesus, obbligata anche dall’assenza di Buongiorno, fermato lunedì al Maradona da una lesione di basso grado all’adduttore lungo della coscia sinistra. L’olandese e il brasiliano hanno già giocato insieme, ma solo a tratti: come sottolinea il Corriere dello Sport, Conte chiederà compattezza assoluta contro il dinamismo degli esterni rossoneri e la fisicità dell’attacco milanista.

Ancora Meret tra i pali

La linea difensiva sarà nuovamente ridisegnata. Di Lorenzo resta saldo a destra, mentre a sinistra il ballottaggio è tra Spinazzola e Olivera, quest’ultimo più conservativo e pronto al rientro dal 1’. In porta, spazio ad Alex Meret: dopo l’alternanza con Milinkovic-Savic – titolare a Firenze e Manchester ma in panchina lunedì – il friulano è favorito per difendere i pali. Palliggiano sul Corriere dello Sport spiega che Meret ha lavorato bene in settimana ed è pronto a reggere la pressione di una sfida da dentro o fuori.

Il ritorno dei “Fab Four”

Il centrocampo, invece, è quello delle grandi occasioni. Conte ritrova i suoi “Fab Four”: Anguissa e Lobotka, lasciati inizialmente a riposo contro il Pisa, partiranno dal primo minuto accanto a De Bruyne e McTominay. Un reparto completo che garantisce geometrie, fisicità e inserimenti. Politano, fresco di rinnovo fino al 2028, sarà confermato a destra: attacca, si sacrifica e sa abbassarsi da quinto nel 4-1-4-1, come evidenzia il Corriere dello Sport.

Hojlund guida l’attacco

In avanti non ci sono dubbi: Rasmus Hojlund sarà ancora il riferimento centrale. Per il danese sarà la quarta da titolare consecutiva. Contro il Pisa non è riuscito a segnare, e lo stesso era accaduto nella gara precedente: il Meazza, scrive Palliggiano sul Corriere dello Sport, sarà lo scenario ideale per cancellare questo piccolo digiuno. Alle sue spalle scalpita Lucca, reduce dal primo gol in azzurro, mentre verso il rientro c’è Mazzocchi, fermato da un affaticamento muscolare. Restano ai box Lukaku e Contini.

Napoli, dunque, in emergenza dietro ma con il centrocampo al completo e un attacco che punta a ritrovare la via del gol: a San Siro servirà compattezza e qualità per resistere al Milan.

Altro

Buongiorno, l'ortopedico annuncia: "In 4 settimane tornerà in campo"

Napoli, lesione per Buongiorno: salta il Milan

redazione 24 Settembre 2025
Antonio Conte - fonte LaPresse - Napolipiu

Le tre novità del Napoli che hanno subito convinto Conte

redazione 22 Settembre 2025
Napoli-Lecce: Meret torna tra i pali, Conte studia nuovi cambi

Gazzetta dello Sport: “Meret si riprende il posto Il portiere dei due scudetti non teme i ballottaggi”

redazione 22 Settembre 2025
Antonio Conte - fonte LaPresse - Napolipiu

Gazzetta dello Sport: “Nel fortino di Conte”

redazione 21 Settembre 2025
Screenshot 2025-09-21 065002

Napoli, chance vetta col Pisa: Conte pensa al turnover

redazione 21 Settembre 2025
chiariello-editoriale

Chiariello: «Napoli remissivo? No, contro il City è stata una commedia in tre atti»

redazione 19 Settembre 2025

Ultimissime

1f4a2a5ab0 (3)

Corriere dello Sport: “Napoli, emergenza difesa: a San Siro tocca a Beukema e Juan Jesus”

redazione 27 Settembre 2025
Di Gennaro preliminare attenti all'Hoffenaim. Ecco quale sarebbe l'errore...

Milan-Napoli, Di Gennaro: «A centrocampo la chiave del big match»

redazione 27 Settembre 2025
manna-lapresse-napolipiu.com

Valeva 70 milioni, il Napoli se lo prende a 15 | Manna ha già chiuso l’affare per gennaio

Lorenzo Gulotta 26 Settembre 2025
conte de laurentiis-lapresse-napolipiu.com

Antò mi stai facendo perdere un sacco di soldi: ADL tuona col tecnico | L’amore tra i due è già finito

Marco Fanfani 26 Settembre 2025
dilorenzodazn-101124(1)(1)

Giovanni vattene subito a casa! Conte fa fuori capitan Di Lorenzo | La situazione è irrecuperabile

Marco Fanfani 26 Settembre 2025