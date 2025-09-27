Corriere dello Sport: “Napoli, emergenza difesa: a San Siro tocca a Beukema e Juan Jesus”
NAPOLI – Non è ancora il momento di Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro non ha recuperato del tutto dalla lesione di basso grado al bicipite femorale rimediata lo scorso 5 settembre con la nazionale, durante la sfida contro la Svizzera. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, Rrahmani era rientrato subito a Napoli dopo il ritiro anticipato da Pristina: ha saltato la Fiorentina, il Manchester City e il Pisa (dove era comunque in panchina), e per vederlo nuovamente titolare servirà ancora pazienza.
Domani sera, dunque, a San Siro toccherà alla coppia Beukema–Juan Jesus, obbligata anche dall’assenza di Buongiorno, fermato lunedì al Maradona da una lesione di basso grado all’adduttore lungo della coscia sinistra. L’olandese e il brasiliano hanno già giocato insieme, ma solo a tratti: come sottolinea il Corriere dello Sport, Conte chiederà compattezza assoluta contro il dinamismo degli esterni rossoneri e la fisicità dell’attacco milanista.
Ancora Meret tra i pali
La linea difensiva sarà nuovamente ridisegnata. Di Lorenzo resta saldo a destra, mentre a sinistra il ballottaggio è tra Spinazzola e Olivera, quest’ultimo più conservativo e pronto al rientro dal 1’. In porta, spazio ad Alex Meret: dopo l’alternanza con Milinkovic-Savic – titolare a Firenze e Manchester ma in panchina lunedì – il friulano è favorito per difendere i pali. Palliggiano sul Corriere dello Sport spiega che Meret ha lavorato bene in settimana ed è pronto a reggere la pressione di una sfida da dentro o fuori.
Il ritorno dei “Fab Four”
Il centrocampo, invece, è quello delle grandi occasioni. Conte ritrova i suoi “Fab Four”: Anguissa e Lobotka, lasciati inizialmente a riposo contro il Pisa, partiranno dal primo minuto accanto a De Bruyne e McTominay. Un reparto completo che garantisce geometrie, fisicità e inserimenti. Politano, fresco di rinnovo fino al 2028, sarà confermato a destra: attacca, si sacrifica e sa abbassarsi da quinto nel 4-1-4-1, come evidenzia il Corriere dello Sport.
Hojlund guida l’attacco
In avanti non ci sono dubbi: Rasmus Hojlund sarà ancora il riferimento centrale. Per il danese sarà la quarta da titolare consecutiva. Contro il Pisa non è riuscito a segnare, e lo stesso era accaduto nella gara precedente: il Meazza, scrive Palliggiano sul Corriere dello Sport, sarà lo scenario ideale per cancellare questo piccolo digiuno. Alle sue spalle scalpita Lucca, reduce dal primo gol in azzurro, mentre verso il rientro c’è Mazzocchi, fermato da un affaticamento muscolare. Restano ai box Lukaku e Contini.
Napoli, dunque, in emergenza dietro ma con il centrocampo al completo e un attacco che punta a ritrovare la via del gol: a San Siro servirà compattezza e qualità per resistere al Milan.