Corriere dello Sport: “Lobotka out due settimane: salta Juve, Benfica e Udine”
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nell’analisi firmata da Fabio Mandarini, il Napoli incassa una notizia pesantissima il giorno dopo la qualificazione ai quarti di Coppa Italia: Stanislav Lobotka sarà indisponibile per almeno due settimane, saltando Juventus, Benfica e Udinese. Come scrive Mandarini sul Corriere dello Sport, il centrocampista slovacco si è fermato durante il riscaldamento della gara con il Cagliari, accusando un “risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra”. Il rientro è previsto per la Supercoppa a Riyadh.
Una tegola inattesa che, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, si aggiunge all’emergenza già enorme in mezzo al campo: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Gutierrez, Lukaku e Meret sono tutti out. Mandarini definisce il momento come il “Settebrutto azzurro”, con l’intero reparto falcidiato dagli infortuni da fine ottobre a oggi.
McTominay unico ruolo puro. Elmas e Vergara le alternative
Il Corriere dello Sport ricorda come Luciano Spalletti dovrà reinventare il centrocampo: McTominay è l’unica mezzala di ruolo disponibile, mentre Elmas — il jolly tattico — è il principale candidato a sostituire Lobotka. Accanto a lui si fa strada anche Antonio Vergara, protagonista contro il Cagliari e ormai inserito a pieno titolo nelle rotazioni.
Emergenza senza fine
Come evidenzia Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli combatte problemi fisici da agosto, tra infortuni improvvisi e situazioni-limite come il recente spavento in volo capitato a Conte, Manna, McTominay e Rrahmani dopo il blocco del carrello dell’aereo. Una serie di imprevisti che, però, non ha impedito agli azzurri di tornare in vetta insieme al Milan.
Verso Napoli-Juve
Oggi a Castel Volturno scatterà la preparazione per la sfida con la Juventus. Sarà un match decisivo per ambizioni e classifica. Spalletti recupererà tutti i titolari risparmiati in Coppa Italia — tranne Lobotka, naturalmente — con sette cambi previsti rispetto alla gara con il Cagliari.