Corriere dello Sport: “Lazio-Napoli, le probabili formazioni”

Secondo quanto riportato da Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport oggi in edicola, il Napoli si prepara a una sfida chiave contro la Lazio, con l’obiettivo di difendere il primo posto e allontanare le inseguitrici. L’incrocio con i biancocelesti, già vincenti nei due precedenti stagionali contro gli azzurri, rappresenta un test cruciale per la squadra di Antonio Conte, chiamata a reagire dopo due pareggi consecutivi contro Roma e Udinese che hanno permesso all’Inter di avvicinarsi a un solo punto di distanza.

L’allenatore salentino dovrà fare i conti con diverse assenze pesanti: l’infortunio di Neres, unito a quelli di Olivera e Spinazzola, ha svuotato la fascia sinistra, costringendo Conte a variare ancora il modulo. Per la prima volta, il Napoli dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2, abbandonando il classico 4-3-3 e affidandosi a Raspadori al fianco di Lukaku, in un attacco più fluido e meno prevedibile.

Dall’altra parte, la Lazio di Baroni arriva con rinnovata fiducia, forte delle ultime vittorie contro Cagliari e Monza. Il tecnico biancoceleste, che ha sempre mantenuto la difesa a quattro, potrebbe scegliere tra un centrocampo più equilibrato con Dele-Bashiru, Rovella e Guendouzi, oppure un attacco più offensivo con Pedro a supporto di Castellanos, oltre agli esterni Zaccagni e Isaksen.

Come sottolinea Polverosi sul Corriere dello Sport, il mercato di gennaio ha ridotto il divario tra le due squadre: il Napoli ha perso qualità con l’addio di Kvaratskhelia, mentre la Lazio ha trovato un rinforzo importante a centrocampo con Belahyane.

Conte ha ribadito che il percorso del Napoli è “straordinario”, ma in un campionato così equilibrato non può bastare. Se i partenopei vogliono rimanere in testa, dovranno dimostrare di poter vincere anche in emergenza. Per la Lazio, invece, la sfida rappresenta un’occasione per consolidare la zona Champions e alzare l’asticella delle ambizioni.