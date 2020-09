Corbo: “Napoli, squadra senza senso. Se qualcuno lo capisce lo spieghi”

Antonio Corbo giornalista di Repubblica ha parlato del Napoli e di una squadra “senza senso logico” nel suo consueto editoriale.

Il possibile cambio di modulo, senza avere due centrocampisti fisici, Milik e Koulibaly bloccati sul mercato, una rosa ancora tutta da sfoltire ed eventualmente costruire. A ben guardare sono tanti i problemi del nuovo Napoli. A fare il punto sulla situazione in casa azzurra è il giornalista Antonio Corbo che dice:

Che calcio ha intenzione di proporre Gattuso per riportare il Napoli tra le grandi? Si parla di tutto, ma mai di nulla. La nostra è una realtà pienamente contraddittoria. Se l’allenatore trova un filo di logica in questa squadra, lo dica. Almeno rasserenerebbe tutti coloro che sono perplessi. Il club partenopeo è rimasto invischiato dalle logiche di mercato. Non si sa quali giocatori andranno via e quali resteranno, quanti milioni si incasseranno, e quali sarebbero le eventuali destinazioni. Gattuso chi farà giocare domenica contro il Parma? Non lo sa neanche lui. Il caso più grave è quello di Milik. Lui è un autolesionista, ma è possibile che in società non ci sia stato nessuno in grado di farlo ragionare? Koulibaly ha telefonato a De Laurentiis, e potrebbe clamorosamente restare.