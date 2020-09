Andrea D’Amico intermediario nella trattativa per Victor Osimhen ha parlato ai microfoni di Radio Marte durante Marte Sport Live.

La prestazione non proprio perfetta con il Pescara ha già fatto scattare qualche campanello d’allarme su Victor Osimhen ed il fatto che sia saltata l’amichevole con lo Sporting non ha offerto controprove. Il campionato non è ancora cominciato e quindi ogni giudizio è estremamente prematuro, così come sottolinea Andrea D’Amico a Radio Marte: “Sono le prime uscite, questo è stato un anno particolare per tutti. A volte si è troppo esigenti, sono sicuro che dimostrerà le sue qualità, sia come realizzatore che come giocatore importante all’interno dell’organico. A Gattuso non servono consigli, già da giocatore aveva l’occhio lungo“.

L’intermediario nella trattativa per Osimhen, ha poi parlato di Gattuso e del suo contratto non rinnovato col Napoli: “Per lui non è mai stato un problema, non ha mai cercato sicurezze e non le cerca ora. E’ una persona speciale, ci va a nozze con le anomalie. Si è sempre guadagnato le cose da solo e lo farà anche a Napoli. Ha rimesso la squadra in piedi, vincendo una Coppa Italia e trovandosi Messi davanti in Champions. Lui stesso è la sua sicurezza“. Secondo D’Amico il Napoli può lottare per lo Scudetto: “Juventus, Inter e Napoli, poi le romane e il Milan, son sempre quelle le squadre“.