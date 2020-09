Gerard Deulofeu e Jeremie Boga sono due calciatori che il Napoli sta cercando sul calciomercato, ultime notizie sulle trattative.

Parola d’ordine in casa Napoli: vendere, poi si potrà pensare ad acquistare magari uno tra Boga e Deulofeu. I due esterni fanno parte di quel ventaglio di calciatori che il club azzurro sta provando a prendere. Il mercato resta complicato, anzi in questa fase siamo ad un blocco quasi totale da parte di moltissimi club di Serie A ed in generale in Europa. Le prospettive per il futuro, con gli stadi chiusi, non sono rosee e così in tanti vogliono andare al risparmio.

Deulofeu e Boga al Napoli: cifre e dettagli

A centrocampo l’obiettivo principale resta Veretout della Roma ma il discorso resta in stand by, il club giallorosso non vuole cederlo e la valutazione è di 40 milioni, alta per il Napoli. L’esterno che piace di più resta Boga del Sassuolo ma tutto dipenderà dalla volontà del club neroverde di cederlo e sulla richiesta economica. Un’idea può essere quella di Deulofeu del Watford, ex del Milan, retrocesso dalla Premier League con il club inglese, operazione questa che si potrebbe chiudere solo in prestito.

Servirà avere pazienza e qualcosa si potrebbe muovere nel finale di mercato, quando i club saranno in qualche modo ‘costretti’ a rompere gli indugi. Giuntoli spera ancora di piazzare Milik e Koulibaly, così potrebbe pensare di fare qualche affare in entrata. Con uno tra Deulofeu e Boga il Napoli risolverebbe il problema sugli esterni, ma ci sono anche altri reparti da adeguare. Serve un centrocampista, un incontrista, magari di fisico che possa fare bene in un 4-2-3-1. Il Napoli cerca il prestito anche in questo caso. L’idea della società è di non appesantire il bilancio, anzi sfoltire la rosa e diminuire il monte ingaggi è una priorità.