Tuttosport fa sapere che l’Inter sta pensando a Fernando Llorente come vice di Romelu Lukaku. Il Napoli chiede un indennizzo economico.

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, è impegnato a sfoltire la rosa e Fernando Llorente all’Inter potrebbe essere una delle soluzioni possibili. Il calciatore è fuori da ogni schema tecnico e quindi gli va cercata una sistemazione. Nel recente passato ci ha provato il Benevento, ma la trattativa non è mai decollata. Da qualche tempo i nerazzurri stanno provando a sondare il terreno. Con il Napoli non ci sarebbero problemi per la cessione, ma bisogna trovare l’accordo, anche di tipo economico. Aurelio De Laurentiis non è disposto a fare sconti a nessuno, nemmeno per giocatore oramai in esubero. Così chiunque voglia lo spagnolo deve quantomeno riconoscere un indennizzo alla formazione azzurra.

Llorente all’Inter: a Napoli bloccato da Osimhen e Petagna

È invece una strada spianata quella che porta a Llorente, considerato che il Napoli – dopo aver acquistato Osimhen e Petagna – già deve far fronte alla grana Milik. Ancor più di Giroud – che è però il preferito da Conte – Llorente può adattarsi a un ruolo da comprimario di lusso. Inoltre conosce quello che l’allenatore chiede ai suoi attaccanti ed è molto apprezzato da Marotta dal punto di vista umano. Al momento lo spagnolo attende l’offerta giusta magari proprio dall’Italia, considerato che rimanendo nel nostro paese potrebbe continuare a godere dei benefici economici legati al Decreto Crescita. E l’Inter può accontentarlo sul gong previo un indennizzo al Napoli.

Con Llorente all’Inter il Napoli riuscirebbe a chiudere almeno un’operazione in uscita. Ci sono ancora tanti calciatori da sistemare in questo complicatissimo mercato, in cui tutti vogliono vendere, ma nessuno o quasi vole comprare. Il club azzurro deve sistemare gente come Ounas e Younes, ma anche giovani come Gaetano e Palmiero.