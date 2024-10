Conte decisivo: il Napoli resta primo, il Corriere esalta il tecnico

Il Napoli capolista anche dopo Empoli, Conte al centro delle lodi

Il Napoli mantiene la vetta della classifica di Serie A anche dopo il match contro l’Empoli, una vittoria che ha visto Antonio Conte protagonista indiscusso. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, il tecnico ha mostrato ancora una volta tutta la sua capacità di incidere sulla partita, ribaltando la situazione con scelte strategiche precise e decisive.

Il Corriere dello Sport non usa mezzi termini per elogiare il tecnico azzurro: “L’ha vinta ancora una volta lui, con le sue mosse e l’esperienza di chi sa essere determinante.” Conte è stato in grado di leggere la partita nei suoi momenti più critici, soprattutto dopo un inizio in cui il Napoli è sembrato poco incisivo. È stato il difensore Buongiorno, considerato “un supereroe” nelle stanze di Castel Volturno, a tenere in vita la squadra durante le difficoltà iniziali.

Cambi strategici e lettura della partita

Il vero cambio di marcia è avvenuto durante l’intervallo. Conte ha saputo motivare i suoi e cambiare la strategia, abbassando McTominay e avvicinandolo a Gilmour e Anguissa per dare più ordine al centrocampo. Poi, con i cambi, è arrivata la svolta: fuori Lukaku, in giornata negativa, e dentro Simeone, il “Cholito” che ha saputo cambiare la partita con la sua determinazione.

Anche l’esclusione di Spinazzola, troppo evanescente contro l’Empoli, è stata cruciale. Olivera e Simeone hanno portato in campo la grinta sudamericana, quella garra che Conte tanto apprezza e che si è subito vista nell’azione decisiva del rigore.

Conte e Napoli, una leadership consolidata

La vittoria contro l’Empoli conferma il Napoli al primo posto, un risultato fondamentale per iniziare con il piede giusto un periodo intenso di partite, che vedrà gli azzurri affrontare squadre come Lecce, Milan, Atalanta, Inter e Roma. “I fatti parlano, tutto il resto è aria fritta,” commenta il Corriere, rimarcando come la leadership di Conte sia ormai indiscutibile.