CorrSport: Conte batte l’Empoli con una mossa

La mossa decisiva di Conte regala la vittoria al Napoli

Antonio Conte ha portato il suo Napoli alla sesta vittoria in campionato, espugnando un campo ostico come quello di Empoli. La partita, terminata 1-0, sembrava bloccata, con il Napoli che faticava a scardinare la difesa dell’Empoli, ben organizzato e determinato a mantenere l’imbattibilità casalinga. Ma una mossa decisa di Conte ha cambiato tutto.

Il Corriere dello Sport ha evidenziato il momento chiave: l’ingresso al 14′ del secondo tempo di Mathias Olivera e Giovanni Simeone al posto di Spinazzola e Lukaku. Un cambio che ha subito cambiato il volto della partita. Simeone ha mostrato tutta la sua grinta, mettendo pressione alla difesa avversaria. È stato Politano, però, a conquistare il rigore al 15′, trasformato poi da Kvaratskhelia con freddezza al 17′.

La squadra di D’Aversa ha cercato di resistere, ma alla fine il Napoli ha fatto valere la sua qualità e l’esperienza del suo allenatore. Conte ha dimostrato ancora una volta di saper leggere le partite e di intervenire nei momenti decisivi con il giusto coraggio e determinazione.

Con questo successo, il Napoli consolida la propria leadership in classifica e conferma di avere tutte le carte in regola per continuare a lottare ai vertici. Antonio Conte si è dimostrato, ancora una volta, il condottiero ideale per una squadra che punta a grandi traguardi.