Varriale tuona, Chirico difende la Juve: “Calciomercato pirotecnico? Ci avete anticipato con l’acquisto di Osimhen”

Vivace scambio di opinioni tra Enrico Varriale e Marcello Chirico sul patteggiamento della Juventus. Tirato in ballo anche il Napoli.

Dopo l’accordo di patteggiamento raggiunto ieri con la FIGC, la Juventus dovrà pagare una multa di 718.240 euro e un’ammenda per la società a causa della cosiddetta “manovra stipendi”. La squadra torinese ha così evitato il pericolo di retrocedere in Serie B.

Dopo la notizia precedente, sono state numerose le reazioni. Il giornalista Enrico Varriale ha condiviso il suo pensiero sui social: “Dopo il patteggiamento della Juventus, mi aspetto un Calciomercato pirotecnico per tutte le squadre italiane. Si potrà puntare su Guardiola come allenatore e fare grandi colpi come Mbappè e Haaland. I soldi, i bilanci? Basta redigere qualche accordo privato inserendo le cifre desiderate. E poi, nel caso, si può sempre patteggiare”.

Marcello Chirico, giornalista dichiaratamente tifoso della Juventus, ha risposto per difendere la sua squadra del cuore, attaccando in modo non troppo velato il Napoli di Aurelio De Laurentiis: “Beh, voi l’avevate già fatto con l’acquisto esplosivo di Osimhen”. Enrico Varriale ha concluso il botta e risposta con il suo collega con una battuta: “Beh, supponendo che ci sia qualche irregolarità nell’operazione Osimhen, basteranno 700 euro per il Patteggiamento. È solo una questione di proporzionalità…”.