Mercato Napoli, Bagni spiazza tutti: “Tre addii certi. Futuro Osimhen? Vi dico la mia”

Salvatore Bagni anticipa le possibili mosse del Napoli in vista dell’estate, con tre giocatori in partenza sicura e dubbi su Osimhen.

Nel calciomercato del Napoli, il tema di discussione dominante riguarda l’identità del nuovo allenatore. Luciano Spalletti saluterà il Napoli subito dopo la sfida del 4 giugno con la Sampdoria, ma il nome e cognome del prossimo tecnico rimane ancora un’incertezza. Non meno importante sarà comprendere quali giocatori rimarranno in squadra per la prossima stagione. Durante la trasmissione televisiva “Si Gonfia La Rete” su Tele A, Salvatore Bagni, ex calciatore azzurro e ora operatore di calciomercato, ha parlato di questo argomento.

“Personalmente, ritengo che tre partenze siano ormai certe per il Napoli. Mi riferisco a Kim, Zielinski e Hirving Lozano“, ha affermato Bagni. “Non vedo come possano rimanere. Questi tre giocatori si trovano in una situazione particolare. Per quanto riguarda Kim, esiste una clausola risolutiva, mentre non credo che Zielinski e Lozano rinnoveranno il contratto. Di conseguenza, De Laurentiis non accetterà di tenerli a Napoli solo per perderli a parametro zero l’anno successivo.”

Dubbi di permanenza anche su Victor Osimhen, Bagni ha detto la sua. “Sono scettico sul fatto che resterà. Il Napoli sicuramente riceverà offerte importanti per lui, e sarà difficile rifiutarle.”