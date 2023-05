Outfit in tema Scudetto sull’Isola di Capri per Simeone e sua moglie – FOTO

Un momento di relax per Simeone prima di Napoli-Sampdoria. L’argentino sull’isola di Capri con la moglie Giulia.

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, si è concesso un momento di relax sull’isola di Capri insieme alla moglie Giulia. Il calciatore argentino ha deciso di trascorrere qualche giorno di tranquillità e prendere un po’ di sole prima della partita di campionato contro la Sampdoria. Nonostante abbia avuto poco spazio in campo con la squadra azzurra, Simeone è molto legato a Napoli e si è integrato perfettamente.

Durante la sua visita a Capri, l’attaccante ha sfoggiato un look in tema di scudetto, indossando un cappello e una collanina tricolore per celebrare la grande vittoria della stagione. Domani il Napoli di Spalletti tornerà ad allenarsi per prepararsi all’ultima sfida dell’anno contro la Sampdoria. È probabile che Giovanni Simeone inizi la partita in panchina, poiché Spalletti darà la preferenza a Victor Osimhen, che è ancora in lotta per il titolo di capocannoniere. L’argentino potrebbe avere l’opportunità di entrare in campo nel corso della partita.