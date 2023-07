Cavani, l’ex agente: “Il Napoli prepara un mercato sontuoso. Vi dico tutto”

Il procuratore FIFA Claudio Anellucci h fatto un focus sul mercato del Napoli, parlando anche del rinnovo Zielinski, e del futuro di Cavani.

Calciomercato Napoli. Claudio Anellucci, agente Fifa ed ex procuratore di Edinson Cavani, è recentemente intervenuto nel programma radiofonico “1 Football Club”, condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio. Ha parlato delle dinamiche del calciomercato e delle strategie del Napoli.

L’offerta di Zielinski e le difficoltà di trattativa

Anellucci ha riconosciuto le difficoltà che possono sorgere in trattative tra presidenti come Lotito e De Laurentiis, entrambi noti per la loro particolare abilità negoziale. Riferendosi all’offerta di 20 milioni per Zielinski rifiutata da De Laurentiis, Anellucci ha osservato come entrambi i presidenti possano essere ardui da convincere quando si parla di cifre e di accordi seri.

Il rapporto tra Lotito e Maurizio Sarri

Anellucci ha anche toccato il rapporto tra Lotito e l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri. A suo avviso, Lotito potrebbe aver spinto un po’ troppo il rapporto con Sarri, che ha chiesto delle garanzie ancora non concretizzate. Come tifoso, Anellucci spera in una decisa accelerazione sul mercato.

Le probabilità di un addio di Sarri alla Lazio

Nonostante le difficoltà, Anellucci non vede un potenziale addio di Sarri alla Lazio in questa finestra di mercato estivo. A suo parere, Sarri è un professionista di alto livello che non può permettersi una scelta del genere. Tuttavia, riconosce che Lotito potrebbe aver incontrato difficoltà oggettive nelle valutazioni sui profili sondati e che dovrà trovare un punto di incontro per concretizzare le future operazioni di mercato.

Il futuro di Zielinski e il mercato del Napoli

Anellucci prevede un possibile rinnovo del contratto di Zielinski con il Napoli, affermando che entrambe le parti sembrano voler trovare un accordo soddisfacente. Riguardo al mercato del Napoli, ha osservato che, sebbene il club abbia perso il difensore centrale più forte del campionato, si attende un mercato significativo nelle prossime settimane:

“Il Napoli, difatti, ha perso il difensore centrale più forte del campionato. Sono sicuro, però, che nelle prossime settimane potremo assistere ad un mercato importante. Ci sarà un effetto domino che consentirà alle squadre di completarsi prima della conclusione del calciomercato”

L’adattamento dei giocatori e la situazione di Osimhen

Anellucci ha anche discusso dell’adattamento dei giocatori ai nuovi club e ai nuovi allenatori, prendendo come esempio Kim Min-jae, che ha dimostrato la scorsa stagione che i giocatori forti non hanno bisogno di un lungo periodo di adattamento.

Infine, ha parlato della possibile partenza di Osimhen dal Napoli, notando che tutte le squadre hanno un prezzo, ma che può essere troppo presto per fare una valutazione precisa sul giocatore nigeriano.