Cavani piace alla Roma, per i bookmakers l’affare può andare in porto. Milik l’ago della bilancia

Cavani alla Roma, si può fare. Nonostante il presunto gesto d’amore verso i tifosi napoletani, Edinson Cavani è ancora alla ricerca di una squadra per il prossimo campionato. Il giocatore, contro ogni pronostico, potrebbe pure finire in Serie A. Il campionato italiano potrebbe dunque riabbracciare Edinson Cavani, il matador: sono de le due squadre italiane favorite per aggiudicarsi il cartellino dell’uruguaiano.

Edinson Cavani è attualmente svincolato dopo l’esperienza al Psg, ed è pronto a ripartire per l’ultimo grande contratto. A 33 anni, il bomber deve decidere dove giocare gli ultimi anni della sua strepitosa carriera. Il Benfica è una pista che sembra ormai accantonata, il Matador non ne è uscito benissimo dalle parti dello stadio Da Luz. Le parole del ds Rui Costa chiudono al possibile approdo in Portogallo dell’ex centravanti del Napoli. Su Cavani in pole position c’è l’Atletico Madrid. Facendo una media tra i principali bookmakers, la compagine guidata dal Cholo di Simeone è quotata a 2,45 ed è la favorita ad aggiudicarsi le prestazioni del calciatore. In seconda posizione, malgrado la sopracitata chiusura di Rui Costa, c’è proprio il Benfica, fermo a 3,40.

Più staccate, ma con la stessa quota, campeggiano Roma e Lazio a 7,00. I club della capitale, in particolare quello giallorosso che dovrebbe lasciare Dzeko alla Juventus, sono a caccia di un colpo di spessore per il reparto offensivo. Un derby inatteso, quello romano per l’ex Napoli che, in Italia, è stato accostato anche all’Inter (il trasferimento vale 10 volte la posta). A 10 anche la quota del Manchester United. Insomma, se Milik rifiuta la Roma Fienga potrebbe fiondarsi proprio su Cavani. Per De Laurentiis (e per i tifosi napoletani) sarebbe una doppia beffa.