Milik alla Roma? Il polacco continua a volere solo la Juve (che lo ha scaricato). Chiesta una cifra choc per accettare il trasferimento alla Roma

Il Napoli è ostaggio dei capricci di Milik (che proprio non si decide ad accettare la corte della Roma). Anche oggi ci sono stati nuovi incontri tra Fienga e De Laurentiis per la cessione del centravanti polacco. Secondo indiscrezioni raccolte dal noto esperto di mercato nonché giornalista RAI, Ciro Venerato, sono ore calde per la definizione degli affari tra azzurri e capitolini. La Roma valuta Cengiz Under 25mln e inserirebbe nell’affare anche il giovane Riccardi, uno dei tanti talenti romanisti apostrofati come “il nuovo Totti”. Il giovane è valutato 15 milioni di euro dalla dirigenza romana. Francamente è difficile pensare che la Roma possa cedere a cuor leggere quello che potrebbe essere un altro Zaniolo. Occhio. La Roma vorrebbe inserire nello scambio anche Ante Coric e Mirko Antenucci se il Napoli rinuncia al cash, ma questa opzione è stata immediatamente scartata da Aurelio De Laurentiis. Il Napoli vuole Under più 20mln o soltanto 40mln.

Secondo Venerato bisogna rispondere anche alle esigenze economiche dei giocatori. Under chiede 3 milioni all’anno, mentre il Napoli è fermo sullo stipendio che il giocatore percepisce attualmente alla Roma, ovverosia 2 milioni di euro più bonus. Milik, dal canto suo, pur avendo aperto al trasferimento romano, non ha del tutto abbandonato l’idea di vestire la maglia della Juventus. In ogni caso il polacco chiede alla Roma 5 milioni di euro all’anno per i prossimi 4 anni, lo stesso stipendio che gli avrebbe garantito la Juventus (la stessa Juventus che lo ha prima sedotto e poi abbandonato).