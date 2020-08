RAI – Papastathopoulos al Napoli, arriva l’accordo nella serata. E’ tutto fatto: le cifre dell’affare

Papastathopoulos al Napoli, è tutto fatto. Il Napoli trova l’accordo con l’Arsenal e col giocatore

Sokratis Papastathopoulos sarà il prossimo difensore titolare del Napoli. Sarà il greco a prendere il posto di Kalidou Koulibaly, dato per sicuro partente (proprio come Allan che ieri era in città e ha salutato i suoi amici napoletani prima di prendere l’aereo in direzione Liverpool). Che la notizia vi renda o meno felici, il Napoli punterà su una coppia di difensori titolari tutta ellenica. Secondo quanto riferito dal noto esperto di calciomercato, Ciro Venerato (giornalista di Rai Sport), il club partenopeo ha trovato trovato l’accordo con l’Arsenal per una cifra vicina ai 4,5mln di euro (ricordiamo che l’ex Milan e Genoa ha il contratto con in Gunners che scade nel 2021, proprio come Milik).

Papastathopoulos percepirà un ingaggio pari a 2,5 mln di euro a stagione per 3 anni. Il difensore greco piace molto a Gattuso (i due sono stati compagni al Milan); ha grande esperienza internazionale avendo giocato con Borussia Dortmund e poi con l’Arsenal, due club di grande tradizione. Occhio che può arrivare anche Mykola Matvijenko dello Shakhtar se non si trova l’accordo con Maksimovic per il rinnovo. La scelta è di Gattuso, anche se a volerla dire tutta, è stato l’Arsenal a proporre Sorkatis al Napoli in cambio del “via libera” per Gabriel del Lille. A quanto pare il Napoli ha accettato la proposta del club londinese e ha deciso di ripiegare sull’usato sicuro (invece di investire per il brasiliano). Ai lettori i commenti.