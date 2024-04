Calzona, la reazione dopo il gol dell’Empoli non è sfuggita alle telecamere

Dopo il gol subito dall’Empoli, il tecnico Calzona ha vissuto attimi di sconforto totale, la non è sfuggita alle telecamere.

La sconfitta subita dal Napoli contro l’Empoli ha scosso profondamente l’ambiente azzurro, in particolar modo il tecnico Calzona che, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, ha vissuto momenti di totale sconforto e disperazione.

Calzona impietrito dopo il gol

La rete subita dai toscani ha letteralmente spiazzato Calzona, che è rimasto impietrito e con “gli occhi nel vuoto” dopo il gol di Cerri. Un’immagine di profonda frustrazione per il mister del Napoli.

I cambi disperati dell’allenatore

La disperata ricerca di una scossa si è concretizzata in una serie di tentativi di cambi quasi confusionari da parte di Calzona. Prima ha mandato a riscaldarsi Lindstrom, Traoré e D’Avino, poi ha chiesto a Mazzocchi se poteva entrare nonostante un presunto mal di pancia.

Successivamente si è visto riscaldare anche Simeone e Ngonge, come se Calzona volesse addirittura cambiare l’intera squadra di fronte al crollo contro l’Empoli. Alla fine però si è rimangiato le proprie intuizioni, limitandosi ai soliti “cambi conservativi e tardivi”, con Simeone entrato addirittura all’88’.

“Mai un guizzo di fantasia”

Il Corriere del Mezzogiorno stigmatizza l’atteggiamento rinunciatario di Calzona, definendo le sue partite come “verbali dei carabinieri” in cui non c’è mai “un guizzo di fantasia” per provare a ribaltare il risultato.

L’impotenza del tecnico di fronte al tracollo contro una squadra come l’Empoli non è sfuggita alle telecamere. Un mix di smarrimento iniziale, tentativi disperati di cambiare l’inerzia e infine la docile rassegnazione ai soliti cambi tardivi.

Una reazione che certamente alimenterà ulteriori dubbi e polemiche attorno alla guida tecnica del Napoli in un momento così delicato della stagione.