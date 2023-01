Ounahi: il Psg si tira indietro, il Napoli ne può approfittare

Calciomercato Napoli – il Psg rallenta la corsa ad Azzedine Ounahi, centrocampista marocchino di proprietà dell’Angers.

In questi giorni si è parlato molto di un interessamento del Psg per il giocatore. Secondo alcune voci di mercato il club parigini sembrava pronto a mettere sul piatto della bilancia 30 milioni di euro per il giocatore. Ma in questo momento c’è una riflessione interna al club e non si sta affondando il colpo. Il problema non è di certo il prezzo del cartellino, perché con 30 milioni di euro l’affare si chiuderebbe subito ed il club parigini li spenderebbe senza pensarci troppo.

Napoli su Ounahi: il Psg ha altri obiettivi

Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano di Sky, l’interesse del Psg per il centrocampista marocchino non è concreto. “Azzedine Ounahi non fa fa parte dei piani perché Luis Campos si fida dei propri talenti e ha un altro tipo di strategia. L’obiettivo per il futuro del PSG è dare fiducia a Zaire Emery in quella posizione”.

Con il Psg fuori dai giochi il Napoli ha la strada più libera per Ounahi. Il club azzurro di Aurelio De Laurentiis, però, non è disposto a partecipare ad aste. Il Napoli per il cartellino del giocatore può offrire tra i 15 ed i 20 milioni di euro, ma non andrà oltre. Al giocatore verrebbe invece triplicato l’ingaggio arrivando ad 1,5 milioni di euro a stagione. Il Napoli sarebbe anche disposto a lasciare Ounahi all’Angers fino a fine stagione, ma pagando subito il cartellino del centrocampista.

Secondo voci di mercato questa mossa servirebbe al Napoli per anticipare l’addio a Ndombele, giocatore che piace a Spalletti ma per il quale il Tottenham chiede un riscatto troppo alto, circa 30 milioni di euro. Una cifra a cui gli azzurri non vogliono arrivare e quindi preferiscono cambiare obiettivo.