Napoli, tutti disponibili per Spalletti. ‘Problemi’ di abbondanza con la Juve

Nel Napoli tutti i calciatori sono disponibili per Spalletti che avrà problemi di abbondanza contro la Juve

Tutti i calciatori del Napoli si sono allenati stamattina a Castel Volturno. Per la partita di venerdì contro la Juventus, l’intera rosa azzurra è a disposizione dell’allenatore Luciano Spalletti che, quindi, avrà paradossalmente problemi di abbondanza. Tanti infatti sono i dubbi di formazione per il trainer di Certaldo che, però, secondo quanto si vocifera attorno al club azzurro, avrebbe già in mente gli undici che scenderanno in campo da titolari allo stadio “Maradona”.

Luciano Spalletti ha già in mente gli undici che affronteranno la Juventus

A fare luce sullo svolgimento dell’allenamento odierno il sito ufficiale della SSC Napoli che pubblica il report giornaliero: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma allo Stadio Maradona venerdì alle ore 20.45 per la 18esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e circuito di forza in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato in campo dove ha svolto lavoro di accelerazioni e seduta tecnico tattica. Chiusura con partita a tema“.

Continua la fase di ambientamento Bartosz Bereszynski che domani sarà presentato domani in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli nell’intervista esclusiva alla radio ufficiale del club.