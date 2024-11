Calciomercato Napoli, beffa in vista per l’incasso di Osimhen?

Il bomber nigeriano continua a segnare in Turchia, ma il suo prezzo potrebbe calare sensibilmente nel 2025

L’incertezza sul futuro di Victor Osimhen tiene banco in casa Napoli. Il bomber nigeriano, che sta incantando la Turchia con la maglia del Galatasaray (8 gol in 9 partite), rappresenta ancora un asset importante per le casse del club, ma le cifre del suo addio potrebbero essere molto diverse da quelle inizialmente previste.

I numeri della clausola

La Gazzetta dello Sport rivela un dettaglio cruciale sul nuovo contratto del centravanti. La clausola rescissoria ha subito una drastica riduzione: dai 130 milioni inizialmente previsti si è passati a 81 milioni per il mese di gennaio 2025, con un’ulteriore discesa a 75 milioni prevista per l’estate successiva.

Il rischio deprezzamento

La situazione contrattuale di Osimhen preoccupa il presidente De Laurentiis. A gennaio 2025 mancheranno solo 12 mesi alla scadenza dell’accordo, un fattore che potrebbe spingere ulteriormente al ribasso il prezzo del cartellino dell’ex capocannoniere della Serie A.

La speranza del Napoli

L’unica variabile che potrebbe mantenere alto il valore del nigeriano è legata al suo rendimento. Se Osimhen dovesse continuare a segnare con la stessa frequenza mostrata in Turchia, il Napoli potrebbe ancora sperare in un incasso importante, nonostante la clausola più bassa.

Le prossime settimane saranno decisive per capire le strategie del club e l’evoluzione di una situazione che rischia di trasformarsi in una beffa economica per il Napoli.