Calaiò pazzo di Napoli, si tatua il terzo scudetto – FOTO

Emanuele Calaiò si tatua il terzo scudetto del Napoli, l’attaccante nato a Palermo è stato decisivo per il ritorno in Serie A nell’era De Laurentiis.

L’Arciere Calaiò è senza dubbio uno degli attaccanti a cui i tifosi del Napoli sono più legati. La storia recente del club targato De Laurentiis, quello che è passato dalla C ad essere Campione d’Italia nella stagione 2022/23 è sicuramente marchiata dall’attaccante nato a Palermo.

Scudetto Napoli: il tatuaggio di Calaiò

Calaiò ha segnato gol decisivi per risalire dalla Serie C, ma anche per tornare di nuovo in Serie A e questo nessuno potrà mai cancellarlo. Ma nemmeno il giocatore ha mai dimenticato Napoli, anche per questioni sentimentali.

Ora Calaiò ha anche il tatuaggio del terzo scudetto per dimostrare ancora una volta la sua appartenenza al Napoli e l’amore che ha per la maglia azzurra. Il tatuaggio è stato realizzato dal famoso tatuatore Enzo Brandi che ha postato anche la foto sui social.