Esposito: “De Laurentiis vuole vincere. Ho un messaggio per invidiosi e gufi d’Italia”

Paolo Esposito commenta lo scudetto del Napoli, con Aurelio De Laurentiis che vuole ancora vincere anche nei prossimi anni.

Il giornalista attraverso i propri canali social dice: “Napoli Campione d’Italia e capitale d’Italia del calcio e uno delle squadre più forti d’Europa. Città più bella al mondo. Tifoseria e pubblico napoletano il più bello e caloroso al mondo da sempre! Ho parlato con Aurelio De Laurentiis. Mi ha detto che è qui la festa e lo sarà anche nei prossimi anni. Questa grande squadra, non verrà indebolita come sperano in molti. La società è forte, benestante e programma con oculatezza e competenza che tanti altri non posseggono. Il Napoli, ha un bacino d’utenza sterminato. 90 milioni tra tifosi e simpatizzanti, sparsi in tutto il mondo“.

Poi aggiunge: “Se ne facessero una ragione gli invidiosi, i gufi di molte parti d’Italia, del Nord, ma anche del Sud e purtroppo anche di alcune piccole città di provincia campana, che sono state sempre o quasi nelle serie inferiori e dove tra qualche anno ritorneranno. Perché loro habitat naturale“.

“Per tutta questa gente di cui sopra, i partenopei, regaleranno volentieri, qualche Tir di Maalox! La festa, i napoletani l’hanno fatta lo stesso e anche più bella. E ne faranno altre nei prossimi anni a cominciare dalla prossima stagione. Loro, mai faranno una festa per la vittoria di uno scudetto”. Ha concluso il giornalista.