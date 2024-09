Malfitano: “Lukaku il più forte acquisto fatto dal Napoli. Conte? Non possiamo dirgli come deve giocare”

Il giornalista analizza le prospettive del Napoli e conferma il ruolo centrale di Lukaku in vista della sfida col Cagliari.

Il giornalista sportivo Mimmo Malfitano ha condiviso le sue impressioni sul momento attuale del Napoli e sulle prospettive della squadra partenopea in vista della prossima sfida contro il Cagliari. Intervenuto ai microfoni di “Napolimagazine live” su Radio Punto Zero, Malfitano ha discusso le dinamiche della squadra e le strategie dell’allenatore Antonio Conte.

Malfitano ha espresso fiducia nella capacità del Napoli di competere con l’Inter fino alla fine del campionato, sottolineando che, nonostante le molte speculazioni tattiche in corso, il Napoli probabilmente continuerà con il modulo 3-4-2-1, un sistema che Conte sembra preferire. Secondo Malfitano, il tecnico potrà apportare modifiche durante le partite per sfruttare al meglio le caratteristiche dei suoi giocatori:

“Questo Napoli sarà in grado di lottare con l’Inter fino alla fine del campionato. Ne sento tante in questo periodo sulla tattica e su quello che dovrebbe fare Conte. Possiamo avanzare delle ipotesi, ma non possiamo consigliare a Conte come deve far giocare il Napoli. Non credo che si sposterà dalla difesa a tre, magari cambia qualcosa a partita in corso. Credo continuerà con il 3-4-2-1. Lui saprà sfruttare le caratteristiche dei suoi calciatori: inizierà con il 3-4-2-1, ma avrà tante di quelle variabili, che accontenterà tutti”.

Un punto cruciale dell’intervento di Malfitano è stato l’acquisto di Romelu Lukaku. L’ex attaccante dell’Inter, descritto come uno dei migliori al mondo per la sua forza fisica e temperamento, è visto come il rinforzo più significativo del mercato estivo per il Napoli. Malfitano ha confermato che Lukaku sarà schierato dal primo minuto, riflettendo il suo valore e l’impatto immediato previsto nella squadra:

Lukaku dal primo minuto? E ti credo, è fortissimo. Abbiamo preso uno dei migliori attaccanti al mondo per temperamento, per stazza fisica e per carattere. E’ il più forte acquisto fatto dal Napoli. Credo che possa esserci qualche novità a centrocampo, tutto dipende dalle condizioni di Anguissa”.