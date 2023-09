Bologna-Napoli: Trasferta Vietata ai Tifosi Azzurri per Evitare Scontri con Romanisti

Per Bologna-Napoli è stata vietata la trasferta ai tifosi azzurri residenti in Campania per scongiurare il rischio di scontri con i romanisti.

CALCIO NAPOLI. La sfida di campionato Bologna-Napoli, in programma domenica 24 settembre alle ore 18 allo stadio Dall’Ara, si giocherà senza la presenza dei tifosi azzurri residenti in Campania.

Il Casms, l’organo preposto all’analisi della sicurezza delle manifestazioni sportive, ha infatti vietato la trasferta ai supporter partenopei per scongiurare il rischio di nuovi scontri con i tifosi della Roma. Analogamente, anche la tifoseria giallorossa del Lazio non potrà assistere a Torino-Roma.

Si tratta di una misura preventiva, condivisa dal Ministro Piantedosi, per evitare che si replichino i gravi incidenti avvenuti l’8 gennaio scorso sull’autogrill di Badia al Pino, quando ci furono violenti scontri tra ultras di Napoli e Roma con parziale blocco dell’autostrada.

La curva ospiti del Dall’Ara sarà dunque chiusa ai residenti in Campania per motivi di sicurezza e ordine pubblico. La vendita dei biglietti per il settore dedicato ai tifosi ospiti sarà riservata solo ai sostenitori azzurri residenti in altre regioni d’Italia, soprattutto Emilia Romagna.

Una decisione che ha suscitato malumori tra i tifosi campani, che non potranno supportare la propria squadra in una trasferta delicata per la corsa scudetto. Ma le autorità hanno ritenuto non ci fossero le condizioni per garantire la sicurezza in caso di “trasferta libera”.

Dopo la sconfitta interna con la Lazio, il Napoli cercherà di ripartire proprio al Dall’Ara, anche se sarà privo del fondamentale apporto del tifo organizzato campano. Servirà una prova di carattere agli uomini di Garcia per superare l’ostacolo bolognese.

Dal canto suo, la società emiliana ha confermato che la curva ospiti resterà chiusa ai residenti in Campania. L’auspicio è che non si verifichino altri spiacevoli episodi e che prevalga il fair play sugli spalti, per godersi solo il bello del calcio giocato.