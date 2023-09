Genoa-Napoli, Il Mattino: “Sarà l’esordio di Natan, ma solo nella ripresa”

Secondo Il Mattino nella sfida Genoa-Napoli ci sarà l’esordio del difensore Natan, ma solo a partita in corso e non dall’inizio.

CALCIO NAPOLI. Potrebbe essere l’occasione dell’esordio in maglia azzurra per il difensore Natan in Genoa-Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il centrale brasiliano classe 2001 dovrebbe fare il suo debutto con gli azzurri, ma non dal primo minuto bensì a partita in corso.

L’allenatore Rudi Garcia sembra intenzionato a concedere una chance a Natan nella ripresa della sfida di Marassi, soprattutto se il risultato sarà favorevole agli azzurri. Non partirà dunque titolare, ma potrebbe vivere le prime emozioni in Serie A subentrando nella seconda frazione di gioco.

Un esordio tanto atteso dai tifosi del Napoli, curiosi di vedere all’opera il giovane difensore arrivato in estate per sostituire Kim. Dopo tanta attesa, il momento del debutto di Natan sembra essere finalmente arrivato. Anche se solo per uno spezzone di partita.