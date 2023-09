Onofri: “Natan ai livelli di Kim, ha un solo difetto. Vi spiego”

Claudio Onofri, rassicura i tifosi del Napoli su Natan e spiega il perchè Garcia non gli ha ancora affidato le chiavi della difesa azzurra.

CALCIO NAPOLI. L’opinionista ed ex allenatore Claudio Onofri non usa giri di parole per descrivere le difficoltà di ambientamento di Natan al Napoli: “È impossibile che sia subito importante come Kim Min-jae“.

Onofri, intervistato da Radio Punto Nuovo, spiega: “La scelta di Natan ha fatto discutere, ma non può essere immediatamente decisivo. Viene da un altro calcio e ha bisogno di tempo per adattarsi”.

“Gli manca esperienza nella nostra Serie A, specie nella grinta nell’1 vs 1. Ha qualità per arrivare a certi livelli, ma ora è irrealistico pretendere che sia già al livello di Kim” prosegue Onofri.

Dopo lo scudetto i tifosi si aspettavano di più, ma l’ex Genoa è categorico: “Il livello di Natan può diventare quello di Kim, ha tutto per arrivarci. Bisogna saper aspettare, anche se dopo aver stravinto lo Scudetto ci si aspettava qualcosina di diverso.”

Dunque per Onofri è necessario concedere tempo al giovane brasiliano per ambientarsi al meglio nel Napoli e in Serie A.

“Il Napoli di Garcia già criticato? È difficile dare giudizi ora, sarebbe ingiusto e prematuro. Tutte quelle che ambiscono ad un traguardo importante, però, devono fare in fretta a trovare un’identità forte e delineata. In estate ho visto un Garcia in continuità con Spalletti, ma ricercare la perfezione dell’anno scorso è quasi impossibile. Il Napoli nel 2022-23 ha fatto vedere cose mai viste prima, senza mai mostrare punti deboli”, ha concluso Onofri su Natan e il Napoli.