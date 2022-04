Bastreghi si allena già col Napoli: ecco chi è il brasiliano

Il Napoli guarda al futuro ed ha in prova anche Henrique Bastreghi, un giovane brasiliano di grande tecnica e velocità. Il giocatore si sta già allenando con la Primavera ed è stato segnalato al Napoli da due ex calciatori azzurri. Uno è l’ex difensore Cribari, che ne ha parlato con un altro ex difensore Santacroce, entrambi sono rimasti molto legati all’ambiente azzurro. Soprattutto Santacroce è legato al Napoli ed ha segnalato Bastreghi al club di Aurelio De Laurentiis, che lo ha preso in prova secondo quanto riferito da Spazionapoli.

Ma chi è Henrique Bastreghi? È un giocatore classe 2005 è originario di Londrina comune del Brasile nello Stato del Paraná. Bastreghi è un esterno d’attacco che ha grandissima velocità, forza e tecnica. Ha un passato da giocatore du Futsal in Brasile, come capita a tanti giocatori brasiliani che poi passano al calcio a undici. Le relazioni su questo giocatore sono molto interessanti, ecco perché lo scouting azzurro ha deciso di prenderlo in rosa e di farlo allenare con la Primavera di Frustalupi. Bastreghi continuerà ad allenarsi a Cercola e verrà valutato attentamente dal club napoletano che è sempre alla ricerca di giovani interessanti da far crescere. Nell’ultimo periodo l’esplosione di Ambrosino, ma anche di Vergara e Idasiak ha fatto riaccendere la luce sul settore giovanile.