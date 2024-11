Barcellona, incontro segreto per Kvaratskhelia: ‘Flick lo vuole a tutti i costi

El Nacional svela il blitz di Laporta con l’agente del georgiano: offerta da 80 milioni al Napoli

Il Barcellona esce allo scoperto per Khvicha Kvaratskhelia. Una notizia clamorosa arriva dalla Spagna: secondo l’edizione catalana di El Nacional, una delle testate più autorevoli del paese, il presidente Joan Laporta ha incontrato giovedì scorso l’agente del georgiano del Napoli e ha messo sul piatto un’offerta da 80 milioni.

Il piano di Flick per Kvaratskhelia al Barcellona

Hans-Dieter Flick ha le idee chiare per il suo nuovo Barcellona. Il tecnico tedesco ha inserito Kvaratskhelia in cima alla lista dei rinforzi offensivi. Il club blaugrana cerca due attaccanti per la prossima stagione e il georgiano, seguito da tempo dagli scout catalani, viene considerato perfetto per il tipo di calcio che l’ex ct della Germania vuole proporre al Camp Nou.

Il Barcellona dovrà però fare i conti con una concorrenza agguerrita. Liverpool e Paris Saint-Germain seguono da vicino la situazione, consapevoli che il Napoli valuta il suo gioiello almeno 100 milioni di euro. Una cifra importante che testimonia il valore raggiunto dal georgiano nel calcio europeo.

La posizione del Napoli sull’interesse del Barcellona per Kvara

Il quotidiano catalano rivela un dettaglio importante: durante i contatti, Flick ha fatto arrivare al giocatore precise garanzie tecniche. Kvaratskhelia, scrive El Nacional, “sarebbe felicissimo di approdare al Barcellona, nonostante abbia altre offerte”. Decisivo potrebbe essere proprio il ruolo promesso dal tecnico tedesco nel suo progetto tattico.

Il club azzurro non ha alcuna intenzione di privarsi del suo numero 77. De Laurentiis ha più volte ribadito che Kvaratskhelia è centrale nel progetto del Napoli, ma l’inserimento del Barcellona potrebbe cambiare gli scenari di mercato.