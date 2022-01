Bagni : “Il Napoli ha trovato l’erede d’insigne: è devastante. Tra 2 giornate saremo secondi dietro all’Inter.!”

Salvatore Bagni esalta Lozano definendolo l’erede di Insigne poi il pronostico: “Tra 2 giornate saremo secondi dietro all’Inter.

La doppietta di Lozano contro il Bologna ha restituito a Spalletti un calciatore ritrovato. Secondo Salvatore Bagni, ex campione del Napoli di Maradona . il messicano è l’erede designato di Insigne. Ai microfoni di Radio Marte Bagni esalta il messicano e si lascia andare ad un pronostico:

“Ieri due gol, grande prestazione ma soprattutto abbiamo recuperato alcuni giocatori che hanno portato bellezza di gioco. Sopperiamo con rosa e mentalità, ora però è tornata anche la qualità, l’ultimo passaggio, il tiro in porta. Il Napoli è entrato in campo giocando la partita da solo.

Lozano erede di Insigne? Sì, i titolari saranno lui e Politano, poi verrà preso a giugno un giocatore giovane e di qualità con la possibilità di farlo crescere dietro a Lozano. Quando sta bene Lozano si vede ed è devastante. Ha il gol, l’1 vs 1. Ora sta anche spingendo, aveva voglia di giocare. Si è visto il Napoli che può lottare per il campionato”.

Bagni ha poi aggiunto. “Tra 2 giornate noi saremo secondi dietro all’Inter e arriveremo così allo scontro diretto. Poi se dovessimo vincere la partita contro l’Inter…Però i conti si fanno alla fine.

Scudetto? Può cambiare la scena ma non solo con il COVID-19. Penso che davanti diventeremo letali. Il lavoro straordinario di Lobotka e Demme non va dimenticato ma la qualità degli altri gestori non si può sottovalutare, il lavoro di Fabian Ruiz e Zielinski. Altri acquisti da 60-70 milioni? No, non esiste, anche se dovesse ritornare in Champions League. Queste cifre non esisteranno più nel calciomercato del Napoli e non solo. Tagliafico? Mi piace, però è già sulla trentina”.