Auriemma esalta Osimhen: “Tra i più forte con Mbappé e Foden”

Victor Osimhen è uno degli attaccanti più forti d’Europa ne è convinto Raffaele Auriemma che fa il paragone con Mbappé e Foden.

La bella prestazione ed il gol di Victor Osimhen fanno riaccendere la discussione sull’attaccante del Napoli. Il nigeriano in questa stagione è stato molto criticato anche perché non ha inciso come ci si aspettava. Osimhen, però, ha molte attenuanti come l’infortunio alla spalla, il Covid 19 ed il trauma cranico. Insomma l’attaccante non è stato mai in perfette condizioni, ora invece sembra essersi ristabilito a pieno ed ha siglato due gol nei due match giocati da titolare con Crotone e Sampdoria, mentre con la Juve era partito dalla panchina. Di Osimhen parla anche Raffaele Auriemma a Radio Marte e dice: “Tra un anno Osimhen sarà un uomo mercato, lo vorranno i top club europei”. Secondo il giornalista di “attaccanti così forti a 22 anni in giro non ce ne sono. Dopo Kylian Mbappé e Phil Foden, gli altri si contano sulle dita di una mano e tra questi c’è Osimhen“.

Auriemma oltre che di Osimhen ed il paragone con Mbappé del Psg e Foden del City parla anche di Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha segnato un bellissimo gol contro la Sampdoria oltre a far registrare una grande prestazione: “Sono veramente contento di come ha giocato Fabian. Lo spagnolo ha qualità tecniche che hanno pochi in Europa. Sono molto contento che la vittoria del Napoli con la Sampdoria porti la firma di Osimhen e Fabian Ruiz“. Secondo Auriemma se il “Napoli avesse avuto uno tra Mertens e Osimhen nel periodo tra metà dicembre e fine febbraio oggi non saremo in lotta per la Champions League“. Secondo il giornalista con uno dei due a disposizione il Napoli avrebbe potuto mettere un’ipoteca sulla qualificazione.