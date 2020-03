As – Barcellona in quarantena, primo in Liga tra le critiche

Barcellona in quarantena titola l’edizione on line di As. Piovono critiche sul Barcellona che si è ripreso la testa della classifica in Liga.

La vittoria con la Real Sociedad ha ridato temporaneamente la testa della Liga al Barcellona, che oggi dovrà tifare Betis Siviglia che affronta il Real Madrid in casa. Nonostante la vittoria As scrive che continuano a piovere critiche sulla squadra di Setien. Un pezzo on line parla di Barcellona in quarantena, che deve ricevere il Napoli al Camp Nou per il ritorno degli ottavi di semifinale dopo aver pareggiato al San Paolo per 1-1. In Spagna si affidano ai grandi numeri e scrivono come il Camp Nou sia un’autentica fortezza con 40 punti conquistati in casa rispetto ai 42 disponibili. Nonostante tutto nelle ultime partite il pubblico, amante del bel gioco, ha protestato per lo spettacolo visto in campo che non è di certo stato esaltante.

Anche contro il Napoli, durante il match di andata degli ottavi di Champions, non si è visto un grande Barcellona apparso lento e sfiduciato. Nonostante tutto è bastato un lampo a Messi e compagni per riuscire a mettere a segno un gol in una delle poche distrazioni difensive della squadra partenopea. Gli azzurri di Gattuso cercheranno l’impresa cercando di sfruttare il momento complicato del Barcellona, anche se vincere al Camp Nou è veramente complicato.