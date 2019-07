Alvino: “visite di James con l’Atletico è una Fake News. Sarà del Napoli”

Secondo Carlo Alvino Le presunte visite mediche di James Rodriguez con l’Atletico Madrid sono una fake news. Il colombiano vestirà la maglia azzurra.







La notizia delle imminenti visite mediche di James Rodriguez sono una Fake News, lo afferma il giornalista di Tv Luca Carlo Alvino.

Da Dimaro, nella Val di Sole, Alvino è intervenuto ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli spiegando la situazione relativa alla trattativa tra il Napoli e il Real Madrid per il forte fantasista colombiano:

“Le presunte visite mediche di James Rodriguez con l’Atletico Madrid sono una fake news.

Non indietreggio di un millimetro su quanto già affermato nei giorni scorsi e, anzi, ribadisco che ho piena fiducia nelle mie fonti e so che l’idea era quella di portare il calciatore colombiano a Dimaro per fare un regalo ai tifosi.

Di base resta la certezza che il giocatore del Real Madrid vestirà la maglia del Napoli”.

“In queste ore sono circolate delle voci provenienti dalla Spagna secondo cui il trequartista colombiano di proprietà del Real Madrid, obiettivo del Napoli, sarebbe ormai a un passo dall’Atletico, avrebbe accettato la destinazione e sarebbero state fissate le visite mediche.

Ebbene, queste indiscrezioni sono prive di fondamento. Mi permetto di dirlo avendo parlato con Carlo Ancelotti ed avendo sentito ciò che ha detto l’allenatore in diretta.

Ho anche stimolato l’allenatore stesso a fare una telefonata o mandare un SMS in Colombia o Spagna per capire cosa succede, l’ho motivato.

Anche per questo posso dirvi che la trattativa per James al Napoli resta in piedi. Dal Napoli traspira che esistono delle possibilità”.