Alvino: “Fallo netto su Rrahmani sul gol del pareggio” Il video smentisce l’arbitro

Carlo Alvino commenta il pareggio tra Sassuolo e Napoli, evidenziando anche il fallo di Defrel su Rrahmani non segnalato. Un errore grave da parte del direttore di gara di Sassuolo-Napoli che non vede il colpo evidente dell’attaccante neroverde, sul ginocchio dell’avversario. Da qui nasce la punizione che poi genera il gol del pari di Ferrari. Dalle immagini è evidente il fallo di Defrel su Rrahmani, ma né arbitro né Var intervengono, in maniera inspiegabile.

Anche Spalletti si è lamentato del fallo subito da Rrahmani. Il tecnico del Napoli di solito non si lascia andare a polemiche arbitrali, ma in questo caso l’errore è troppo evidente per sorvolare. Intanto il Napoli deve incassare un pareggio che fa male, anche perché gli azzurri vincevano 2-0 grazie ai gol di Fabian e Mertens. Il Napoli ha avuto il demerito di abbassarsi troppo, ma subire un pareggio per un errore arbitrale evidente è troppo.

Intanto Spalletti dopo Sassuolo-Napoli deve fare anche la conta degli infortunati, dato che Koulibaly, Insigne e Fabian Ruiz rischiano di non giocare con l’Atalanta. le condizioni dei tre calciataori saranno valutate nei prossimi giorni, ma sembra difficile poter recuperare Koulibaly e Fabian Ruiz. L’unico in grado di rientrare sembra Lorenzo Insigne.