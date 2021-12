Infortuni Napoli: guai muscolari per Koulibaly, Fabian e Insigne. La nota ufficiale

Lorenzo Insigne, Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly si sono infortunati durante Sassuolo-Napoli: problemi muscolari per i tre calciatori. A specificarlo è una nota del club sul sito ufficiale. “Kalidou Koulibaly è uscito nel finale di Sassuolo-Napoli per un risentimento alla coscia sinistra. Sotituiti in precedenza anche Insigne (risentimento al polpaccio sinistro) e Fabian Ruiz (risentimento alla coscia destra)” scrive il Napoli sul proprio portale.

Anche Luciano Spalletti ha commentato gli infortunati facendo capire che è quasi impossibile recuperare Koulibaly e Faibn Ruiz. Il tecnico del Napoli ha analizzato anche il pareggio con il Sassuolo, lametandosi anche per un errore arbitrale. L’arbitro di Sassuolo-Napoli ha infatti commesso un grave errore in occasione del gol del pareggio dei neroverdi. Prima del fallo di Demme, che genera la punizione da cui nasce il gol di Ferrari, c’è un fallo evidente di Defrel su Rrahmani. Arbitro e Var lasciano proseguire, ma le immagini smentiscono il direttore di gara e gli addetti al Var.