Allegri cita il Napoli e fa lo sborone: “Loro favoriti per lo scudetto”

Dopo la vittoria con il Milan, Allegri fa ilmodesto ma in realtà esalta la Juve citando Napoli e Inter come favorite per il titolo.

CALCIO NAPOLI. La Juventus batte il Milan 1-0 e Allegri nel post-partita fa lo sborone, nonostante finga di volare basso. Il tecnico bianconero parla di una vittoria importante, elogiando la prestazione difensiva della sua squadra.

Poi però cita Napoli e Inter come favorite per lo scudetto, nonostante il successo contro i rossoneri proietti la Juve in zona Champions. Un modo per esaltare indirettamente la propria squadra, fingendosi modesto.

“Una partita non cambia le cose, Milan, Inter e Napoli sono le favorite per il titolo” dichiara Allegri. Che però non può nascondere la soddisfazione per un successo di prestigio, che rilancia le ambizioni bianconere.

Allegri, il Modesto o lo Sborone?

Sebbene il tono di Allegri sembrasse inizialmente umile, ha sottolineato che “Milan, Inter e Napoli sono le favorite per lo scudetto, noi dobbiamo tornare in Champions”. Questa dichiarazione, pur essendo cauta, potrebbe essere interpretata come un modo per esaltare ulteriormente la sua squadra, suggerendo implicitamente che la Juventus può competere con le squadre di alto livello come il Napoli.

L’Inclusione del Napoli

La menzione del Napoli da parte di Allegri è stata notevole. Evidenzia il fatto che, nonostante la vittoria sul Milan, la Juventus considera il Napoli come una delle forze dominanti nella Serie A. Questo potrebbe essere visto come un riconoscimento dell’abilità della squadra azzurra o come un tentativo di mettere pressione sui rivali.

