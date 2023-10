Diritti TV Serie A, De Laurentiis guida la rivolta contro DAZN e Sky

De Laurentiis Guida la Rivolta contro DAZN e Sky sui Diritti TV della Serie A

De Laurentiis non è solo in questa battaglia. Al suo fianco, altri club di spicco come Fiorentina, Roma, Milan e Juventus, oltre alla Salernitana. Inoltre, il fondo statunitense Oaktree sembra pronto a garantire un’offerta più generosa, aumentando il minimo garantito a circa 975 milioni di euro.

Cosa Vuole la Coalizione

L’obiettivo della coalizione è chiaro: dire no all’offerta da quasi 900 milioni di euro fatta da DAZN e Sky. De Laurentiis e compagnia vorrebbero invece lavorare alla creazione di un canale dedicato, possibilmente con il supporto di un partner finanziario come Oaktree.

Una Lotta Aperta

L’offerta di DAZN e Sky per i diritti televisivi per le stagioni dal 2024 al 2029 sembra essere ancora tutto fuorché sicura. Ci sono club, come Lazio e Torino, che sembrano inclini ad accettare l’offerta dei due broadcaster. Ciò significa che la battaglia è ancora aperta e che le trattative continueranno ad essere accese.

Cosa Significa per il Futuro

Questa discussione sui diritti TV è cruciale non solo per le finanze dei club, ma anche per l’intero panorama calcistico italiano. Se la coalizione riuscirà nel suo intento, potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui il calcio italiano è consumato dai fan.

