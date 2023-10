Napoli, trapela il patto De Laurentiis-Garcia per rilanciare gli azzurri

Dopo la strigliata, sembra esserci una ritrovata intesa tra De Laurentiis e Garcia per ridare slancio al Napoli.

Notizie calcio Napoli – Le oscillazioni emotive del calcio sono veloci e spietate. In quest’ottica, la recente sconfitta del Napoli contro la Fiorentina è stata una sveglia per la dirigenza azzurra. Dalla sconfitta è nato un nuovo “patto” tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l’allenatore Garcia per restituire slancio e unità alla squadra.

Un Ambiente di Lavoro Positivo

Il clima all’interno di una squadra è fondamentale per il suo rendimento. Questo è il motivo per cui De Laurentiis e Garcia hanno lavorato insieme per creare un ambiente più sereno, aspetto che è diventato evidente nella recente vittoria del Napoli su Verona. Ma, come ci tengono a sottolineare i diretti interessati, nessuno stava lavorando contro il tecnico. L’obiettivo è sempre stato lo stesso: il successo della squadra.

Lecito Comparare con il Passato?

Il “patto” tra De Laurentiis e Garcia segue una tendenza già vista con altri allenatori del Napoli, come nel caso della sconfitta contro Empoli nella stagione di Spalletti. Quella sconfitta aveva alimentato dubbi sulla partecipazione alla Champions League, ora è tempo di evitare di commettere gli stessi errori.

Sguardo alle Prossime Partite

Martedì 24, il Napoli affronterà la Union di Bonucci a Berlino, una squadra attualmente in crisi. Tuttavia, non si tratta di un appuntamento da prendere alla leggera, considerando gli obiettivi del Napoli in Champions League. Ogni distrazione potrebbe essere fatale, mettendo a rischio la qualificazione agli ottavi di finale.