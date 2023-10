Moggi: “Ludopatia e vizio di gioco, adesso basta! Se ne parla più della guerra”

L’ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, si è scagliato duramente sulla questione relativa allo scandalo del calcio scommesse.

L’ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, si è scagliato duramente contro l’attenzione eccessiva dedicata al caso scommesse che ha coinvolto il mondo del calcio. In un’intervista esclusiva concessa a TuttoMercatoWeb, Moggi ha dichiarato: “Se ne parla più della guerra, adesso basta. E’ ora di piantarla… Ora per questa storia passa inosservata la guerra in Ucraina, i tg sono invasi di notizie sulla ludopatia e sul vizio del gioco dei calciatori. Stiamo esagerando”.

Moggi ha enfatizzato l’importanza di concentrarsi su questioni più serie e urgenti, come le persone che non hanno abbastanza cibo da mangiare e le guerre che continuano a insanguinare diverse parti del mondo. Riguardo alla controversia sulle scommesse nel calcio, ha aggiunto: “Si, ma anche basta. Bisogna pensare alle cose serie, alla gente che non ha da mangiare, alle guerre. Questa storia ha stancato”.

Nonostante la polemica, Moggi ha poi fatto spazio al calcio giocato, esprimendo il suo parere sulla sfida in corso tra Milan e Juventus: “La Juve a San Siro ha sempre fatto ottime partite. Ma il Milan è favorito. Credo che come rosa, quella rossonera, sia superiore”.