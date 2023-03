RMC: Agenti Osimhen hanno incontrato il PSG: Ecco cosa trapela

Il Paris Saint Germain molto interessato ad acquistare Osimhen, accelerate le trattative con gli agenti del calciatore.

Il Napoli viene colpito da un’improvvisa tegola: Victor Osimhen, il suo attaccante di punta, rimane ai box a causa di un infortunio agli adduttori che ha subito durante un allenamento. Una brutta notizia in vista del big match di campionato contro il Milan e della sfida con il Lecce, che l’attaccante dovrà saltare. Tuttavia, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rassicurato i tifosi sulla condizione del nigeriano, dichiarando che potrebbe tornare in campo nella gara d’andata di Champions contro il Milan, sotto gli ordini di Spalletti.

IL PSG INCONTRA GLI AGENTI DI OSIMHEN

Ma sembra che ci sia dell’altro: secondo quanto riportato RCM SPORT, il Paris Saint Germain ha accelerato le trattative per Osimhen. Il club parigino ha messo il nome dell’attaccante in cima alla lista dei desideri per il prossimo mercato estivo in Europa e avrebbe già incontrato nei giorni scorsi gli agenti del giocatore.

Nonostante che gli oltre 100 milioni di euro richiesti da De Laurentiis possano rappresentare un ostacolo, il direttore sportivo del PSG, Campos, ha già stabilito un canale di mercato con il Napoli e spera di poter portare il nigeriano a Parigi, seguendo l’esempio di altri giocatori che hanno vestito la maglia azzurra, come Lavezzi, Cavani e Fabian Ruiz.