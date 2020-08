L’agente di Osimhen: “Victor attaccante di razza, Napoli la migliore scelta”

Parla l’agente di Victor Osimhen William D’Avila che ai microfoni di Radio Goal ha parlato del suo assistito e delle caratteristiche tecniche del giocatore.

L’agente di Victor Osimhen è stato croce e delizia di questa lunga trattativa di mercato, chiusasi con l’acquisto del nigeriano da parte del Napoli. Il cambio di procuratore ha influito sulla durata della trattativa ed oggi William D’Avila ha parlato ai microfoni di Radio Gol dice: “Più che difficoltosa la contrattazione è stata molto lunga. Questo anche perché il giocatore doveva fare la miglior scelta possibile“. Dunque Napoli lo è, lo conferma anche D’Avila: “E’ felicissimo per il trasferimento, non vede l’ora di poter indossare la maglia del Napoli e mettersi a lavoro. C’erano altri club che lo cercavano ma lui ha fatto quello che riteneva meglio per se stesso e per la sua carriera, in cui vuole raggiungere grandi traguardi“. L’agente del nigeriano non vuole svelare quali club stessero cercando il calciatore, ma si limita a dire che “c’erano squadre inglese e tedesche, l’importante è che lui abbia scelto di vestire la maglia del Napoli“.

Agente Osimhen: ecco le caratteristiche tecniche

Tutti si stanno chiedendo quali sono le principali caratteristiche tecniche di Victor Osimhen: “E’ un goleador, uno che vede benissimo la porta, vive per il gol“. Qualcuno lo ha paragonato a Cavani ed in effetti dalle parole di D’Avila si può intuire che c’è qualcosa di simile all’uruguaiano: “Attacca molto bene gli spazio ma offre anche una mano in difesa, insomma è un attaccante completo“.

L’agente di Osimhen svela anche alcuni retroscena della trattativa: “Si è incontrato con De Laurentiis e Gattuso, il tecnico ha avuto un ruolo chiave in questa trattativa, mentre il patron lo ha messo subito a suo agio. Anche Giuntoli ha fatto una grande parte tempestando di telefonate il calciatore“. Non bisogna dimenticare Maurizio Micheli dello scouting azzurro: “E’ stato fondamentale” dice D’Avila che sulla numero 9 dice: “A lui non interessa niente, è una macchina da gol, pensa solo a segnare“.

Video: i gol di Osimhen