Napoli-Lazio i convocati: ottime notizie dall’infermeria

Arrivano i convocati di Napoli-Lazio, sfida che si giocherà alle 21.45 allo stadio San Paolo di Napoli sabato 1 agosto. Recuperano Manolas e Maksimovic.

Kostas Manolas e Nikola Maksimovic sono tra i convocati di Napoli-Lazio. Un’ottima notizia non tanto per la sfida di questa sera, in cui non ci si gioca nulla o quasi, ma soprattutto in vista della sfida con il Barcellona. I due difensori erano alle prese con dei problemi fisici che li facevano pensare ad un rientro in campo più dilatato nel tempo, invece andranno quantomeno in panchina. Deciderà Gattuso se mandare in campo uno dei due al fianco di Koulibaly, oppure vorrà preservarli per la sfida di Champions League.

Ecco i convocati di Napoli-Lazio:

Ospina, Meret, Karnezis, Di Lorenzo, Mario Rui, Manolas, Luperto, Ghoulam, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Allan, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano