Addio a Milik: tre nomi per sostituire il bomber polacco

Notizie di calciomercato per il Napoli con l’addio di Arkadiusz Milik sempre più probabile, il calciatore non trova l’intesa per il rinnovo con il club.

A Napoli non è mai veramente sbocciato, a causa di due gravissimi infortuni che ne hanno minato certezze e presenza in campo. Milik resta un bomber di alto profilo, così gli azzurri stanno pensando di fare cassa con la sua cessione. Giuntoli ha fatto sapere di volergli rinnovare il contratto, ma la trattativa è nettamente in salita. Il club vuole inserire una maxi clausola per l’estero da 100 milioni di euro che il giocatore ed il suo entourage non vogliono accettare.

A fine stagione, molto probabilmente, Milik dirà addio al Napoli. Secondo Gazzetta dello Sport sono tre i nomi che possono sostituire il polacco e sono: Luka Jovic, Jean-Filippe Mateta e Andrea Pinamonti. Al momento il calciatore del Real Madrid è il principale obiettivo degli azzurri.

Cercasi Bomber

Il Napoli un bomber vero lo ha già in casa e si tratta di Dries Mertens, con il quale è stato trovato l’accordo per il rinnovo ma non è stato ancora messo nero su bianco a causa dell’emergenza coronavirus che ha praticamente paralizzato il calcio e non solo. Secondo Gazzetta comunque gli azzurri seguono intensamente si Jovic che Mateta. Il serbo è stato pagato 60 milioni dal Real Madrid ma fino ad ora ha trovato poco spazio in Spagna, anche perché davanti a lui ha un mostro sacro come Benzema. Mateta è un centravanti classe ’97 del Mainz, autore di 14 gol in 34 gare lo scorso anno. In questa stagione è stato frenato da un grave infortunio, da cui però si è ripreso. Nonostante tutto l’inattività ha fatto calare il prezzo del cartellino, così il Napoli si è messo a seguirlo insistentemente. Sullo sfondo resta l’idea Cavani che però ha chiesto, solo a gennaio scorso, un mega ingaggio all’Atletico Madrid.