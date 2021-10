Zonca: “Osimhen immarcabile, prima dovresti riuscire a vederlo”

Giulia Zonca, giornalista de La Stampa a Radio Punto Nuovo parla di Victor Osimhen, attaccante del Napoli che affronterà il Torino. Osimhen sembra definitivamente esploso in maglia azzurra un mese di settembre ad altissimi livelli. Il gol di Osimhen con la Nigeria in Nazionale per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, dimostra che il giocatore è in grande condizione fisica. Osimhen in Serie A è una vera e propria rivelazione, come sottolinea Zonca: “Per noi è un oggetto misterioso, in campo ci sta facendo vedere tutto quello di cui è capace rispetto all’anno scorso che per alcuni motivi non è riuscito a dimostrare tutto il suo potenziale, in campo i telecronisti gli hanno dato il giusto appellativo “immarcabile” così come all’esterno dato che risulta essere molto riservato. Sicuramente sarà molto stravagante e sveglio, lo si può vedere da come si veste e dall’esultanze che si fa, mi dà l’impressione che non si fa sempre sommergere dalle pressioni“.

Zonca aggiunge una curiosità sul giocatore nigeriano del Napoli: “La storia di Osimhen la conosciamo un po’ tutti ma quello che non tutti sanno è che ha una grande passione per il delivery”. In chiusura Napoli-Torino: “Quanta paura fa Osimhen al Torino di Juric? Credo tanta perché in questo momento nessuno è riuscito a trovare il modo di fermarlo ma i Granata penso che hanno tanta voglia e cuore di trovare le giuste misure per fermarlo“.