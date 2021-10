Pistocchi: “Juve-Roma e Lazio-Inter, non saranno sfide decisive. Vi spiego”

Maurizio Pistocchi parla dell’ottava giornata di campionato, in cui ci saranno le sfide Juventus-Roma e Lazio-Inter in Serie A. Secondo il giornalista queste gara non saranno decisive, ecco quanto evidenziato da Napolipiu: “Secondo me no perché ho la sensazione che questo sia un campionato equilibrato fino all’ultimo e penso che in ogni periodo ci sarà un calo per ogni squadra, Juve-Roma è importantissima dal punto di vista dell’ambiente perché è una partita molto calda e anche dal punto di vista tecnico perché ad esempio la Roma ha dei giocatori con grandissima qualità per non parlare della Juve. Lazio-Inter? Sarri ha l’opportunità di incidere e di dimostrare ancora una volta le sue qualità“.

Pistocchi ha parlato anche degli episodi di razzismo in Svezia-Italia: “Lo trovo gravissimo, bisogna fare subito far partite l’inchiesta, bisogna far pagare chi ha commesso l’errore perché nel 2021 è intollerabile che si parla ancora di ciò sia sui campi di gioco e sia in tutti gli altri settori”. Un problema quello del razzismo che ha coinvolto anche Koulibalydel Napoli, oltre che Anguissa e Osimhen. In chiusura Pistocchi parla del calendario troppo intasato di partite: “I portieri importanti come Courtois e Cech hanno fatto notare che si gioca troppo tra campionato, coppe nazionali ed europee rischiando tantissimi infortuni, il corpo umano ha bisogno di riposare e dei suoi tempi“.