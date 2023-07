Ziliani sbotta: “Vergognosa FIGC, la Juve e la Samp da salvare, il Lecco e la Reggina da giustiziare”

Paolo Ziliani critica duramente la FIGC per gli aiuti concessi alla Juventus, mentre Lecco e Reggina sono state penalizzate duramente per irregolarità minori.

Paolo Ziliani critica aspramente la FIGC per ciò che considera un trattamento iniquo nei confronti di club come il Lecco e la Reggina, rispetto a Juventus e Sampdoria.

ZILIANI TUONA CONTRO LA FIGC

l noto giornalista Paolo Ziliani è tornato a criticare aspramente la FIGC per il diverso trattamento riservato a club blasonati come la Juventus rispetto a realtà minori come Lecco e Reggina.

In un tweet al vetriolo, Ziliani ha definito “vergognosa” la FIGC, colpevole di aver salvato Juventus e Sampdoria mentre ha duramente penalizzato Lecco e Reggina per irregolarità di entità molto minore.

Ziliani ricorda come la Juventus abbia potuto cancellare anni di falsi in bilancio per centinaia di milioni di euro pagando una multa irrisoria di 718 mila euro. Al contrario, il Lecco è stato escluso dalla Serie C e retrocesso nei dilettanti per aver inviato in ritardo di 2 giorni la documentazione per l’iscrizione al campionato.

Stessa sorte per la Reggina, punita per un ritardo nel pagamento di 750 mila euro di arretrati Irpef, una somma simile a quella pagata dalla Juventus per sanare abusi ben più gravi e reiterati.

Secondo Ziliani, in Italia contano più gli aiuti ricevuti in quanto “club amico” che la reale entità delle irregolarità compiute. Un’accusa pesante alla FIGC, colpevole di operare con due pesi e due misure a seconda dell’importanza del club. Una critica che Ziliani porta avanti da tempo, denunciando gli aiuti concessi alla Juventus nonostante le gravi violazioni commesse.