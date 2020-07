Younes palleggia con un bambino a Napoli: il video è virale

Sta facendo il giro del web il video di Amin Younes che palleggia a piedi scalzi con un bambino per le strade di Napoli.

Il web si sta scatenando per il video di Amin Younes che palleggia per le strade di Napoli con un bambino a piedi scalzi. Nel video si vede un calciatore in erba che palleggia quasi come un veterano. Scambia passaggi al volo con Younes che gli rilancia il pallone ed il piccolo calciatore tiene incollata la palla al piede come se fosse la cosa più semplice del mondo. Il video è stato pubblicato anche sulla pagina facebook di Calciatori Brutti scatenando centinaia di commenti: “Bambino un corno! Ha più tecnica di Juan Jesus, Fazio e Santon messi assieme” scrive un utente. Mentre un altro aggiunge: “Il bambino può giocare tranquillamente largo a destra al posto di Callejon“.

Il video del bambino che palleggia con Younes per le strade di Napoli resta comunque un bello spaccato, una scena quasi di altri tempi. Un calcio nostalgico dove i calciatori erano più alla portata di tutti. Il gesto di Younes ricorda anche quello di capitan Marek Hamsik che nella ‘sua’ Castel Volturno amava scambiare qualche calcio con i bambini del posto. Proprio quel video, in cui lo slovacco giocava coi bambini, fu riproposto durante un incontro organizzato per salutare Hamsik che andava in Cina. Proprio di Hamsik si è parlato nelle ultime settimane, secondo Radio Marte ci sarebbe qualche possibilità per lo slovacco di ritornare a Napoli. Ma per ora resta solo un’ipotesi in un contesto di mercato molto più ampio che vede il Napoli alle battute finale per Osimhen, mentre Sky fa sapere di un interessamento ed un’offerta concreta per il cartellino di Jeremie Boga del Sassuolo, che viene valutato dal club neroverde circa 40 milioni di euro.