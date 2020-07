Giuffredi annuncia: “Rinnovo Mario Rui e Di Lorenzo, ci siamo”

Mario Giuffredi agente di Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo annuncia il rinnovo dei due calciatori con il Napoli a Radio Punto Nuovo.

E’ praticamente pronto il rinnovo di Mario Rui e Giovanni di Lorenzo con il Napoli, l’annuncio arriva da parte dell’agente del calciatore che dice: “Stiamo lavorando, siamo molto vicini. Non la settimana prossima, ma quella dopo ancora, dovrebbero firmare. Sicuramente entro la partita con il Barcellona”. Focus su Fabiano Parisi con Giuffredi che dice: “Ha il destino scritto. Può giocare in Serie A, ha caratteristiche e qualità importanti. Credo che nel rispetto del ragazzo sia giusto mandarlo via. Parisi è un altro giocatore che può ripercorrere le orme di Mario Rui, in tutto e per tutto. Europei? Sperano se li possano giocare Di Lorenzo, Conti e Faraoni. Siamo ottimisti e fiduciosi, siamo consapevoli delle capacità dei nostri giocatori”.

Non solo il rinnovo di Mario Rui e Di Lorenzo con il Napoli, l’agente Mario Giuffredi a Radio Marte parla anche di portieri: “Se dovesse andare via uno tra Ospina e Meret, Sepe potrebbe tornare perché è uno dei portieri che piace al Napoli. Stesso discorso vale per Hysaj: se va via lui, possiamo aprire un discorso per Faraoni. Malcuit? È un discorso che non mi riguarda, non so cosa vogliano fare. Osimhen? De Laurentiis è un uomo molto attento. Se fa un’operazione così grossa è perché vede in Osimhen il prossimo Drogba che può essere rivenduto a 150 milioni. Rigore di Mario Rui? Inesistente. Come lo è anche quello concesso al Napoli. C’è stata tanta fretta da parte dell’arbitro. Forse quello di Koulibaly poteva esserci, ma minimamente, senza grosse certezze”.